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«Лос-Анджелес» лишился второго голкипера из-за травмы

«Лос-Анджелес» лишился второго голкипера из-за травмы
Хоккей / НХЛ

Голкипер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Джек Кэмпбелл получил повреждение мениска и выбыл на четыре — шесть недель, информирует официальный «твиттер» клуба. На замену вызван вратарь Кэл Петерсон из фарм-клуба.

Напомним, это уже второй вратарь «Лос-Анджелеса», выбывший из строя после повреждения мениска. Сейчас залечивает повреждение основной голкипер команды Джонатан Куик. 32-летний хоккеист перенёс хирургическое вмешательство на повреждённом мениске. Американец получил повреждение в ходе тренировочного занятия. В этом сезоне Куик провёл четыре матча, в которых потерпел четыре поражения. Он отразил 84,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,55.

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