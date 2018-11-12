«Лос-Анджелес» лишился второго голкипера из-за травмы

Голкипер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Джек Кэмпбелл получил повреждение мениска и выбыл на четыре — шесть недель, информирует официальный «твиттер» клуба. На замену вызван вратарь Кэл Петерсон из фарм-клуба.



Напомним, это уже второй вратарь «Лос-Анджелеса», выбывший из строя после повреждения мениска. Сейчас залечивает повреждение основной голкипер команды Джонатан Куик. 32-летний хоккеист перенёс хирургическое вмешательство на повреждённом мениске. Американец получил повреждение в ходе тренировочного занятия. В этом сезоне Куик провёл четыре матча, в которых потерпел четыре поражения. Он отразил 84,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,55.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»