Стольберг забил гол в дебютной игре за «Авангард»

В третьем периоде матча «Авангарда» и хабаровского «Амура» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Виктор Стольберг. Форвард сумел отметиться голом в первой же игре за клуб.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Высшим достижением в карьере опытного форварда является победа в Кубке Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс». В североамериканской лиге Виктор провёл 548 матчей и набрал 179 (84+95) очков при показателе полезности «-16». Помимо «ястребов», уроженец Гётеборга защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз» и «Оттавы Сенаторз».