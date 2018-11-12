«Витязь» потерпел поражение от «Локомотива»

В Подольске местный «Витязь» потерпел поражение во встрече с ярославским «Локомотивом», игра завершилась со счётом 2:4. Для подопечных Дмитрия Квартальнова победа стала второй в последних пяти встречах.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Данил Юртайкин и Миро Аалтонен. Во втором периоде ярославский клуб вышел вперёд благодаря точным броскам Павла Кудрявцева и Владислава Картаева, а «Витязь» ответил только заброшенной шайбой Артёма Швеца-Рогового. На 42-й минуте гол Никиты Черепанова увеличил отрыв «Локомотива», установив окончательный счёт.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19