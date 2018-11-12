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«Витязь» потерпел поражение от «Локомотива»

«Витязь» потерпел поражение от «Локомотива»
Хоккей / КХЛ

В Подольске местный «Витязь» потерпел поражение во встрече с ярославским «Локомотивом», игра завершилась со счётом 2:4. Для подопечных Дмитрия Квартальнова победа стала второй в последних пяти встречах.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Данил Юртайкин и Миро Аалтонен. Во втором периоде ярославский клуб вышел вперёд благодаря точным броскам Павла Кудрявцева и Владислава Картаева, а «Витязь» ответил только заброшенной шайбой Артёма Швеца-Рогового. На 42-й минуте гол Никиты Черепанова увеличил отрыв «Локомотива», установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 4
1:1, 1:2, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Юртайкин (Алексеев) – 04:17 (5x5), 1:1 – Аалтонен (Евсеенков, Рендулич) – 11:42 (6x5), 1:2 – Каюмов (Черепанов, Кудрявцев) – 21:56 (5x5), 1:3 – Картаев (Алексеев, Афанасьев) – 33:18 (5x5), 2:3 – Швец-Роговой (Кокарев) – 39:35 (5x5), 2:4 – Черепанов (Юртайкин, Картаев) – 41:40 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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