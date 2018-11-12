Подколзин стал первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в матче КХЛ

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно победил «Автомобилист». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.



В этой игре в составе питерских «армейцев» дебютировал 17-летний Василий Подколзин. Он стал первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в матче КХЛ. Юный игрок появился на льду в середине третьего периода в сочетании с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым.



Василий в этой игре провёл на льду 2 минуты и 7 секунд (три смены), за которые успел отметиться одним броском в створ ворот.



В этом сезоне на счету Подколзина 1 (1+0) очко в шести матчах ВХЛ и 7 (5+2) баллов в 10 играх МХЛ.