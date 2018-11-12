Минское «Динамо» победило «Трактор» в первой игре с новым тренером

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над челябинским «Трактором», игра завершилась со счётом 3:1. Минский коллектив проводил первую игру под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко.



Гостям не удался старт матча: уже к шестой минуте они уступали в две шайбы после бросков Сергея Костицына и Дмитрия Буйницкого. До конца первого периода „Трактор“ сумел отыграть один гол усилиями Артёма Бородкина. Во второй двадцатиминутке Артём Волков упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19