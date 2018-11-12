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Минское «Динамо» победило «Трактор» в первой игре с новым тренером

Минское «Динамо» победило «Трактор» в первой игре с новым тренером
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над челябинским «Трактором», игра завершилась со счётом 3:1. Минский коллектив проводил первую игру под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко.

Гостям не удался старт матча: уже к шестой минуте они уступали в две шайбы после бросков Сергея Костицына и Дмитрия Буйницкого. До конца первого периода „Трактор“ сумел отыграть один гол усилиями Артёма Бородкина. Во второй двадцатиминутке Артём Волков упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 1
2:1, 1:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Костицын (Когалев, Уиркош) – 00:43 (5x5), 2:0 – Буйницкий (Ковыршин, Уиркош) – 05:10 (5x5), 2:1 – Бородкин (Глинкин, Полыгалов) – 17:50 (5x5), 3:1 – Волков (Уиркош, Дроздов) – 37:57 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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