Хет-трик Кулёмина помог «Металлургу» одолеть «Спартак»

Московский «Спартак» на домашней арене уступил «Металлургу», встреча завершилась со счётом 4:5 Б.



В первом периоде у гостей хет-триком отметился нападающий Николай Кулёмин, «Спартак» сумел ответить только заброшенной шайбой Владислава Провольнева. После второго периода счёт стал равным: у хозяев голы на свой счёт записали Провольнев и Каспарс Даугавиньш. На 50-й минуте точный бросок Илья Зубова вывел вперёд «Спартак», но за 12 секунд до конца основного времени Виктор Антипин сравнял счёт. В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря броску Павла Варфоломеева.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19