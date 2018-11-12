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Хет-трик Кулёмина помог «Металлургу» одолеть «Спартак»

Хет-трик Кулёмина помог «Металлургу» одолеть «Спартак»
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней арене уступил «Металлургу», встреча завершилась со счётом 4:5 Б.

В первом периоде у гостей хет-триком отметился нападающий Николай Кулёмин, «Спартак» сумел ответить только заброшенной шайбой Владислава Провольнева. После второго периода счёт стал равным: у хозяев голы на свой счёт записали Провольнев и Каспарс Даугавиньш. На 50-й минуте точный бросок Илья Зубова вывел вперёд «Спартак», но за 12 секунд до конца основного времени Виктор Антипин сравнял счёт. В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря броску Павла Варфоломеева.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 5
1:3, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Кулёмин – 10:11 (5x5), 0:2 – Кулёмин (Антипин, Эллисон) – 13:14 (5x5), 1:2 – Провольнев (Филатов) – 13:50 (5x5), 1:3 – Кулёмин (Мозякин, Эллисон) – 15:43 (5x5), 2:3 – Провольнев (Даугавиньш, Гончаров) – 29:22 (5x5), 3:3 – Даугавиньш (Карсумс, Зубов) – 30:58 (5x5), 4:3 – Зубов (Даугавиньш, Дыбленко) – 49:59 (5x5), 4:4 – Антипин (Эллисон, Шор) – 59:48 (6x5), 4:5 – Варфоломеев – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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