Карпов: СКА не ощущает гордости, что прервал серию «Автомобилиста»

Нападающий СКА Максим Карпов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (5:2).



«Самым главным было победить, а как мы это сделали – другой вопрос. Ребята сегодня здорово поработали. Соперник во втором периоде пару раз нас зажимал в зоне, но ребята выстояли, молодчики. Сложно сказать, стала ли последняя минута во втором периоде ключевой в матче. Так получилось, что сначала они нас зажали, потом мы так же. В итоге «5 на 3» и гол.



Какой хет-трик памятнее из тех, которые оформлял в Ледовом? Наверное, все, такое тяжело забыть. Сейчас сделал хет-трик не потому что хорошо отдохнул, а потому что хорошо поработал. В паузе половина ребят уехали в сборную, у нас было два выходных, потом готовились, тренировались. Сегодня с утра разобрали соперника. Гордость за то, что прервали серию «Автомобилиста», не ощущаем. Настраивались как и на любой другой матч.



Не удивился ли, что при здоровом Якупове в первое звено поставили меня? Не знаю, не задумывался об этом.



С Зерновым, который сегодня тоже забил, знаком, вместе летом на турнире в Челябинске выступали. ЧМЗ – самый забивающий район Челябинска? Не знаю. Ещё Зарипов с Челябинска, тяжело с ним будет бороться.



Отлично провели первый период, потому что 15 человек не ездили никуда, тренировались тут, соскучились по хоккею», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.