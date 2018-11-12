Квартальнов: игроки сборной даже не раскатывались, но сыграли нормально

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал о впечатлениях от игры с «Витязем» (4:2).



«Конечно, мы довольны победой. Взяли реванш за прошлую игру. У нас был перерыв, поэтому мы начали плохо. «Витязь» же начал очень плохо. Хорошо, что мы гол забили, а то первый период проиграли вчистую. Двумя периодами я доволен, правда, гол «в раздевалку» был ненужным. Нам надо эти вещи пресекать и убирать.



Победили, и это здорово. Игра была сложная, здесь команды все хорошие, расслабляться нельзя. Мы сыграли очень неплохой второй период, но пропустили гол из ничего. Игрок бросает, его бросок блокируется, шайба вылетает, и сразу гол. Это же может повториться.



Как оценю игру парней, которые вернулись из сборной? Им было сложно, они сегодня даже не раскатывались, потому что приехали вчера очень поздно. Парни нормально сыграли. Соглашусь, что они в тонусе, но три игры сыграли, плюс перелёты… Переживаешь за то, чтобы они из-за усталости травму не получили», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.