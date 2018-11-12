Белов: лидеры «Витязя» сыграли не на своём уровне

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с «Локомотивом», в котором его команда проиграла со счётом 2:4.



«Было понятно, что «Локомотив» будет особо на нас настраиваться, потому что они нам проиграли прошлый матч, и мы к этому готовились. Первый период провели неплохо, мы и хотим так играть. К сожалению, проиграли второй период и по игре, и по счёту, в этом наша большая проблема. Удаляемся, надо с этим разобраться.



Сегодня наши лидеры сыграли не на своём уровне. Миро Аалтонен хоть и приехал из сборной, но, тем не менее, их игры в большинстве и голов не хватило. Хоть большинства и было немного, но и из этого можно было что-нибудь выжать. Пропущенная шайба в начале третьего периода, конечно, повлияла на исход игры. Потом пытались что-то сделать, но уже было сложно, потому что соперник и оборонялся, и атаковал в нашей зоне, и нам было сложно. Впереди две непростые домашние игры, надо сделать выводы и подготовиться к ним.



Лидеры не сыграли на своём уровне. От них нужна не только поддержка и движение, но и результат. А этого не хватило. Остальные звенья своё дело сделали. У них большой потенциал, но сегодня они сыграли ниже своих возможностей. Вот Аалтонен, который играл на Евротуре, сегодня забил не в своём звене, на отложенном штрафе. Когда я говорил про плохую игру лидеров, я имел в виду его тройку с Гривиком и Сёминым. У них большой потенциал, но сегодня они сыграли ниже своих возможностей. Забросили бы в нужный момент – и игра сложилась бы по-другому. Проиграли второй период, но в этом есть вина всей команды. Слабо его начинаем. В лучшем случае, во второй половине игру выравниваем, а вот первую проигрываем. Раз ты теряешь инициативу и пропускаешь, то игра складывается по-другому. Это происходит не в первой игре, это наша проблема. Первую половину второго периода очень часто проигрываем», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.