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И. Воробьёв — о Карпове в первом звене: это не экспромт, мы не на базаре

И. Воробьёв — о Карпове в первом звене: это не экспромт, мы не на базаре
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (5:2).

«Ребята — молодцы, выполнили план на игру, установку. Победили, готовимся дальше. Подколзин, конечно, нервничал. Ребята ему помогали, и мы перед игрой с ним говорили, сказали, чтобы он наслаждался обстановкой и ситуацией. Он очень хороший парень, был у нас несколько раз на тренировках. Вы знаете, как он играет в своём возрасте, он там лучший. Его немного потряхивало сегодня, но молодец парень. Дебют с Гусевым и Дацюком — это незабываемо в жизни.

Карпов в первой тройке — это экспромт? Мы же не на базаре. Это не экспромт. Пока мы были в Финляндии, первая тройка наигрывалась.

Сборников сегодня заявляли тех, кто был свежее? По многим факторам этот был одним из них», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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