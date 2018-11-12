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Мартемьянов: игроки «Автомобилиста» вышли сегодня поиграть в «хоккейчик»

Мартемьянов: игроки «Автомобилиста» вышли сегодня поиграть в «хоккейчик»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи со СКА (2:5).

«Хотел бы поздравить СКА с победой, очень хорошо играли. К сожалению, из нашей команды никого выделить не могу, большие претензии как к игре в атаке, так и в обороне. Сегодня СКА наглядно показал, как надо готовиться и играть… Они вышли на поле биться за победу. Мы, к сожалению, — поиграть в «хоккейчик». Это не получилось, результат — 2:5. Это нам хороший урок на будущее.

Удивил ли Карпов в первой тройке? Мы знаем, что у СКА идёт ротация, удачное сочетание нашли. Плюс тренерскому штабу, что человек три гола забил.

Здорово СКА сыграл в большинстве, у нас была чуть-чуть растерянность. Благодарен команде, что руки не опустили, что хотя бы третий период выиграли», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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