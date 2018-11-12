Евсеенков: у «Витязя» большая проблема со вторыми периодами, будем её решать

Защитник «Витязя» Александр Евсеенков поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом», в котором подольчане проиграли со счётом 2:4.



«У нас не получился второй период. Первый период мы отыграли с хорошим настроением и движением, но дальнейшие голы нас «расклеили». Такого не должно быть. Нужно выходить и играть все 60 минут, тогда мы будем побеждать. Что с большинством? Пусто пока, не можем забить. На тренировках делаем одно, но потом выходим на игру и не можем забить. Будем работать, у нас нет никакого выбора. Только через работу придут голы. «Локомотив» перебросал нас, потому что во втором периоде мы плохо сыграли.



У нас большая проблема со вторыми периодами, будем её решать. Задача у нас одна – выигрывать каждую игру, если всё так будет получаться – будем идти хорошо. А если будем чередовать победы с поражениями – то не попадём в плей-офф», — передаёт слова Евсеенкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.