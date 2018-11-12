Каюмов: «Локомотив» смял «Витязь» за счёт работоспособности

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, за счёт чего его команде сегодня удалось переиграть «Витязь» со счётом 4:2.



«Впечатления от игры положительные, мы много давили. Во втором периоде нам удалось смять соперника за счёт нашей работоспособности. Мы реализовали тренерскую установку и реализовали свои моменты.



Что нам сказал Квартальнов в первом перерыве? Свои штатные слова о том, что нужно больше лезть на ворота, кататься и двигаться, а не стоять. Как даётся восстановление после Кубка Германии? Я пока молодой, поэтому восстанавливаюсь очень быстро. Готовлюсь сразу после игр, потому что понимаю, что восстановление – это очень важно, так как матчи идут через день. Мне кажется, поэтому у меня всё так и получается.



Каково это – играть без раскатки? Разницы особой нет, играется одинаково. Единственное – без раскатки ты чуть больше отдыхаешь, восстанавливаешься», — сказал Каюмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.