Уланов: нельзя выходить на игру и пропускать трижды за пять минут

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (4:5 Б).



«Нельзя выходить на игру и за пять минут пропускать три гола, тем более с такой элитной и мастеровитой командой. Пока раскачивались, уже стало 0:2, потом забили один гол и стало 1:3. Во втором периоде перевернули игру, взяли инициативу, забили, сравняли. Конечно, надо отдать должное ребятам за характер. Не опустили руки, бились до конца.



Команда «Металлург» наказала нас в концовке, за считанные секунды сравняв счёт. Исход матча не такой, как мы ожидали. Тем не менее взяли очко, а буллитам надо уделять больше внимания, вытаскивать игру. Лишние очки не помешают», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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