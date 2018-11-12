Тертышный: «Трактор» создал достаточно моментов, но удачи не хватило

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (1:3).



«Соперника — с победой. По игре у нас не получился первый период, пропустили два гола. Потом создали достаточно моментов. Но удача была не на нашей стороне», — передает слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Гостям не удался старт матча — уже к шестой минуте они уступали с разницей в две шайбы после бросков Сергея Костицына и Дмитрия Буйницкого. До конца первого периода «Трактор» сумел отыграть один гол усилиями Артёма Бородкина. Во второй двадцатиминутке Артём Волков упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт.



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