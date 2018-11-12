Яндач: Кулёмин добавляет после травмы, в первом звене у нас хорошие игроки

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи со «Спартаком» (5:4 Б).



«Первый период мы играли здорово, было хорошее движение. Во втором периоде «Спартак» перестроился, а мы стали играть хуже. В третьем периоде тоже допустили ошибку, пропустили, но забили в конце. На буллитах наш вратарь проделал хорошую работу. Мы знали силу «Спартака», это хорошая команда. Рады, что набрали два очка.



Замена вратаря перед буллитами — это решение нашего тренера вратарей Андрея Болсуновского. В первом звене, которое у нас забивало, хорошие игроки. Мозякин, тот же Кулёмин, который оформил хет-трик. После травмы Николай добавляет.



Что касается новичков, то нам нужны были центральные нападающие. Шор играет как центральный, Булирж пока как крайний, но он тоже может быть центральным. В прошлых играх Булирж играл лучше, сегодня не так хорошо, как он может. Шору же нужно ещё немного времени, чтобы привыкнуть к новым условиям, он раньше играл на других площадках.



Григорий Дронов с командой, он в Москве посетит врача, чтобы его осмотрели. Он уже начал тренироваться, но пока не готов на сто процентов. У Григория была серьёзная травма связок колена», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.