Провольнев: «Спартаку» не повезло на буллитах, Кулёмину повезло с хет-триком

Защитник «Спартака» Владислав Провольнев подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:5 Б).



«Я забил на пять лет вперёд? Нет, почему? Просто повезло, партнёры всё сделали. Оказался в нужное время в нужном месте. Это мой первый дубль в КХЛ. Команда проиграла, чуть не дотерпели в конце, за 12 секунд обидно пропустили. Не знаю, почему не удержали Антипина. Голова была квадратная. «Наелись», переиграли смену. Разберём момент, посмотрим.



Буллиты — это лотерея. Нам не повезло, будем работать над этим. Кулёмину с хет-триком, наверное, тоже немного повезло. Мы не доиграли момент, могли попроще где-то сыграть, не получилось. Теперь я главная звезда команды? Нет, рабочие моменты (смеётся), — передаёт слова Провольнева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хет-трик Кулёмина помог «Металлургу» одолеть «Спартак»