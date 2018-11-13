И. Зубов: с Радуловым общаемся, поздравлю его с восстановлением после травмы

Нападающий «Спартака» Илья Зубов подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:5 Б).



«Сами всё видели… Долго оборонялись, удерживали преимущество. Кто-то не успел смениться, ребята подустали. В итоге всё так получилось. Набрали одно очко, это лучше, чем ничего, но хотелось взять два. Ребята все молодцы, старались. Плохо начали, но дальше выравняли игру. Чуть-чуть нам не хватило.



«Металлург» ничем не удивил, не первый же год играем. Все всё знают. Кулёмин – хороший игрок. У них хорошая тройка, они забили нам голы. Разберёмся, как это произошло. Понимали, что за Мозякиным и Кулёминым нужно было больше всего следить.



С Александром Радуловым общаемся, пишу ему. Как сыграет после травмы – обязательно поздравлю», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.