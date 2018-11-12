Энрот: с Дуайером было грустно расставаться, но «Динамо» нужно идти дальше

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1). Хоккеист рассказал о прощании с уволенным Горди Дуайером.



«Хорошая игра, особенно получился старт игры. Мы смогли сделать 2-0 в первых минутах матча и дальше продолжали в том же духе. Прошло всего два дня после назначения Сидоренко, пока ничего кардинально не поменялось. Смена тренера дала нам новую энергию, новые эмоции.



Прощался ли Горди с командой? Да, нам было немного грустно расставаться с ним, но нам нужно двигаться дальше, и мы продолжим это делать с новым тренером», — передает слова Энрота корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

