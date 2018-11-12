Хартли: на Стольберга можно положиться, это отличный нападающий

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с «Амуром» (3:0).



«Отличная игра сегодня получилась. Мы вернулись после паузы: здорово отдохнули, показывали хорошую скорость, в ногах была сила, отличная энергия. Хочу отдать должное игрокам, которые вернулись из сборных: они молодцы, они сами сказали, что хотят играть сегодня. Еще одна отличная новость – вернулся в состав Никита Пивцакин, который здорово показывает себя в игре на синей линии.



Виктор Стольберг дебютировал сегодня, и его опыт в НХЛ очень помогает. На него можно положиться, он отличный крайний нападающий. Сегодня мы здорово показали себя и в нейтрализации меньшинства, в том числе не дали сопернику забросить в расстановке три на пять, хорошо сыграли и в равных составах. Отличный гол получился в большинстве, затем мы забили в равных составах, и уже третья шайба помогла нам окончательно закрепить преимущество. Я доволен, как ребята себя показали, доволен командной игрой, горд своими игроками», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

