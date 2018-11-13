Литвинов: обещал порвать «Трактор» — любым способом нужно было сдержать слово

Нападающий минского «Динамо» Илья Литвинов прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обещал порвать «Трактор», а раз обещал, то слово нужно было держать любым способом. Почему решился на такое громкое высказывание? Команда сейчас на позитиве, поэтому просто вышли и заработали эти два очка.

Сказалась ли смена тренерского штаба? Да, конечно, немного абстрагировались, встряхнулись. Дальше будут только победы. Хотя, надо признать, настроение в раздевалке всегда было позитивное, но сейчас получили дополнительный заряд положительных эмоций. Слышите, наконец, смогли включить в раздевалке «Фантазера». Что именно поменялось? Так сразу тяжело сказать… Тактика немного изменилась», — цитирует игрока официальный сайт клуба.