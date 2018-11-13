Стольберг — о КХЛ: придётся потратить время на изучение соперников и их игры

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0).

«Было здорово, мы сильная команда и отлично показываем себя как в обороне, так и в нападении, наше звено неплохо себя проявило. Здорово, что удалось забросить, надеюсь, что так будет и дальше. Всегда, когда попадаешь в новую команду и в новую лигу, нужно время для адаптации. Но по ходу матча мне становилось всё комфортнее, наше звено создавало отличные шансы и, я надеюсь, мы и дальше будем играть с такой уверенностью.

Мой гол? У нас не было времени на отработку комбинаций. Пришлось импровизировать. Но я закатился в зону с синей линии и получил отличный пас.

Бывший вратарь «Авангарда» Мурыгин сыграл отлично. Но мы смотрелись сильнее, у нас было много голевых моментов, но в каких-то из них он, конечно, выручил. Здорово забить в первом же своем матче, но придётся потратить время на изучение соперников и их игры. Но я, безусловно, буду очень стараться быстрее влиться в команду», — цитирует Стольберга официальный сайт «Авангарда».