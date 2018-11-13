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Сборная России U20 разгромила команду OHL в четвёртом матче суперсерии

Сборная России U20 разгромила команду OHL в четвёртом матче суперсерии
Хоккей

Молодёжная сборная России продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В четвёртой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную хоккейной лиги Онтарио (OHL) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Счёт в серии стал 2:2.

Счёт был открыт уже на 57-й секунде – отличился Александр Романов, который нанёс бросок не войдя в зону соперника, а в конце периода Павел Шэн забросил свою третью шайбу в рамках суперсерии. В середине третьего игрового отрезка третий гол забил Александр Яремчук, реализовав большинство. Точку в матче поставил Кирилл Слепец. В активе вратаря Павла Кочеткова шат-аут, он отразил 23 броска.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Канадской хоккейной лиги.

Завтра, 14 ноября, команда Валерия Брагина проведёт первый матч со сборной главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Встреча начнётся в 03:00 мск.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
13 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Россия U20
4 : 0
2:0, 0:0, 2:0
Канада OHL
1:0 – Романов (Галимов) – 0:57 (5x5), 2:0 – Шэн (Ольшанский, Старков) – 19:08 (5x5), 3:0 – Яремчук (Саморуков, Старков) – 47:06 (5x4), 4:0 – Слепец (Галимов, Ольшанский) – 53:57 (5x5)
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