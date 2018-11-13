Хенрик Лундквист вышел на седьмое место в истории НХЛ по победам

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дэвида Куинна, а главным залогом успеха «синерубашечников» стала игра голкипера команды Хенрика Лундквиста, отразившего 25 бросков.

Шведский вратарь одержал 437-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 819 матчей в лиге. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по победам, повторив результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Первое место занимает Мартин Бродо (691), второй - Патрик Руа (551), тройку лучших замыкает Эд Бельфор (484). Среди действующих вратарей НХЛ рекорд принадлежит голкиперу «Флориды Пантерз» Роберто Луонго — 474 выигранных матча.

Тройной сейв Хенрика Лундквиста на последней минуте матча с «Ванкувером» также можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

Легендарный швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «блюширтс». На счету 36-летнего вратаря 437 побед в 819 матчах с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,37. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ. Контракт Хенрика с «рейнджерами» рассчитан до конца сезона-2020/21.