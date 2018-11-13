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Гол Голдобина не помог «Ванкуверу» одолеть «Рейнджерс»

Гол Голдобина не помог «Ванкуверу» одолеть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.

Счёт в начале второго периода открыли гости усилиями российского нападающего Николая Голдобина, прервавшего 17-матчевую безголевую серию. На 33-й минуте Филип Хитил восстановил равновесие, а в середине третьего игрового отрезка Бретт Хауден вывел «синерубашечников» вперёд.

Посмотреть гол Голдобина можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Голдобина шесть очков (1+5) в пяти последних матчах. В этой игре он заработал четыре минуты штрафа и дважды бросил в створ ворот, проведя на льду 18 минут и 32 секунды. В активе Владислава Наместникова показатель полезности «-1», два броска и два силовых приёма за 19.56.

Хозяева одержали шестую победу в семи последних матчах и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Ванкувер» (22) – третий на Западе.

«Баффало» вырвал победу у «Ванкувера», Голдобин не забил в 17-м матче подряд
НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Голдобин (Мотт, Хаттон) – 23:16 (5x5), 1:1 – Хитил (Крайдер, Пионк) – 32:42 (5x4), 2:1 – Хауден (Веси, Фаст) – 51:19 (5x5)
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