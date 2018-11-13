«Каролина» нанесла «Чикаго» 8-е поражение подряд, у Свечникова две передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома взял верх над «Чикаго Блэкхоукс», одержав волевую победу в овертайме – 3:2.

К середине игры гости вели 2:0 – отличились Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт, но «ураганы» успели отыграться до перерыва благодаря голам Теуво Терявяйнена и Майкла Ферланда. В третьем периоде команды увеличить счёт так и не смогли, а на второй минуте овертайма гол забил нападающий «Каролины» Себастьян Ахо.

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников сделал две результативные передачи, теперь на его счету восемь очков (4+4). В этой игре Андрей заработал показатель полезности «-1», три раза бросил в створ ворот, проведя на льду 15 минут и 25 секунд. Артём Анисимов сыграл 14 минут и 28 секунд, за которые нанёс три броска и выиграл 14% вбрасываний.

«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, «Каролина» победила второй раз в трёх последних матчах.