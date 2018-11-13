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«Анахайм» победил «Нэшвилл», Гибсон отразил 34 броска — 10 в овертайме

«Анахайм» победил «Нэшвилл», Гибсон отразил 34 броска — 10 в овертайме
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду взял верх над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу команды Рэнди Карлайла.

Счёт в матче был открыт на последней минуте второго периода, когда точным броском отметился нападающий команды хозяев Райан Гецлаф. Шайба влетела в ворота Пекки Ринне после рикошета от защитника «хищников» Романа Йози. Гостям удалось перевести игру в дополнительное время благодаря броску Кевина Фиалы, который сумел застать врасплох Джона Гибсона. В серии буллитов победу «уткам» принёс Рикард Ракелль. Главным героем матча можно назвать американского вратаря «Анахайма». Гибсон отразил 34 броска по воротам, в том числе 10 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2018, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Гецлаф (Ракелль, Линдхольм) – 39:30 (5x5), 1:1 – Фиала (Туррис, Смит) – 43:07 (5x5), 2:1 – Ракелль – 65:00 ( ПБ)
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