«Анахайм» победил «Нэшвилл», Гибсон отразил 34 броска — 10 в овертайме

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду взял верх над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу команды Рэнди Карлайла.

Счёт в матче был открыт на последней минуте второго периода, когда точным броском отметился нападающий команды хозяев Райан Гецлаф. Шайба влетела в ворота Пекки Ринне после рикошета от защитника «хищников» Романа Йози. Гостям удалось перевести игру в дополнительное время благодаря броску Кевина Фиалы, который сумел застать врасплох Джона Гибсона. В серии буллитов победу «уткам» принёс Рикард Ракелль. Главным героем матча можно назвать американского вратаря «Анахайма». Гибсон отразил 34 броска по воротам, в том числе 10 в овертайме.