«Даллас» — «Коламбус» — 1:2. Видеообзор матча с шайбой Радулова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Даллас Старз» — 2:1.



Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Кэм Аткинсон, реализовав большинство. На 39-й минуте вернувшийся в состав «Далласа» после травмы Александр Радулов восстановил равновесие. Но добыть очки техасцам не удалось – в середине третьего игрового отрезка Пьер-Люк Дюбуа принёс «жакетам» победу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

Радулов забил шестой гол в сезоне, стал третьей звездой матча, отметился показателем полезности «+1», заработал 2 минуты штрафа, нанёс 5 бросков в створ ворот, совершил 4 блок-шота, проведя на льду 24 минуты и 16 секунд – второе время в команде. Антон Худобин отразил 26 бросков из 28. Валерий Ничушкин сыграл 14.25.