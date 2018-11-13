Итоги дня в НХЛ для россиян: шайбы Радулова и Голдобина, победа Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны четыре матча с участием девяти российских спортсменов.

Николай Голдобин прервал 17-матчевую серию без заброшенных шайб. На счету Голдобина шесть очков (1+5) в пяти последних матчах. В этой игре он заработал четыре минуты штрафа и дважды бросил в створ ворот, проведя на льду 18 минут и 32 секунды. В активе Владислава Наместникова показатель полезности «-1», два броска и два силовых приёма за 19.56. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин снова не смог поразить ворота соперника. Безголевая серия нападающего теперь составляет восемь матчей. Александр Радулов забил шестой гол в сезоне, стал третьей звездой матча, отметился показателем полезности «+1», заработал 2 минуты штрафа, нанёс 5 бросков в створ ворот, совершил 4 блок-шота, проведя на льду 24 минуты и 16 секунд – второе время в команде. Антон Худобин отразил 26 бросков из 28. Валерий Ничушкин сыграл 14.25. Сергей Бобровский отразил 26 бросков и одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников сделал две результативные передачи, теперь на его счету 8 (4+4) очков. Андрей заработал показатель полезности «-1», три раза бросил в створ ворот, проведя на льду 15 минут и 25 секунд. Артём Анисимов сыграл 14 минут и 28 секунд, за которые нанёс три броска и выиграл 14% вбрасываний.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 26 из 27 96,3 2:1 Худобин «Даллас» 26 из 28 92,9 1:2