Итоги дня в НХЛ для россиян: шайбы Радулова и Голдобина, победа Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны четыре матча с участием девяти российских спортсменов.
Николай Голдобин прервал 17-матчевую серию без заброшенных шайб. На счету Голдобина шесть очков (1+5) в пяти последних матчах. В этой игре он заработал четыре минуты штрафа и дважды бросил в створ ворот, проведя на льду 18 минут и 32 секунды. В активе Владислава Наместникова показатель полезности «-1», два броска и два силовых приёма за 19.56. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин снова не смог поразить ворота соперника. Безголевая серия нападающего теперь составляет восемь матчей. Александр Радулов забил шестой гол в сезоне, стал третьей звездой матча, отметился показателем полезности «+1», заработал 2 минуты штрафа, нанёс 5 бросков в створ ворот, совершил 4 блок-шота, проведя на льду 24 минуты и 16 секунд – второе время в команде. Антон Худобин отразил 26 бросков из 28. Валерий Ничушкин сыграл 14.25. Сергей Бобровский отразил 26 бросков и одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников сделал две результативные передачи, теперь на его счету 8 (4+4) очков. Андрей заработал показатель полезности «-1», три раза бросил в створ ворот, проведя на льду 15 минут и 25 секунд. Артём Анисимов сыграл 14 минут и 28 секунд, за которые нанёс три броска и выиграл 14% вбрасываний.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 27
|96,3
|2:1
|Худобин
|«Даллас»
|26 из 28
|92,9
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|0
|4
|2
|0
|1
|-
|18.32
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|0
|-
|19.56
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|1
|14%
|14.28
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+2
|-1
|0
|3
|1
|0
|-
|15.25
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|2
|0
|0
|0
|-
|19.25
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|14.25
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|2
|5
|1
|4
|100%
|24.16