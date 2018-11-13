Наместников установил личный рекорд по игровому времени за карьеру в «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников продолжает завоёвывать доверие главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна. Наместников провёл на льду 19 минут 56 секунд, что стало лучшим показателем среди форвардов «синерубашечников». Владислав установил личный рекорд по игровому времени за карьеру в «Рейнджерс», впервые проведя на льду практически 20 минут.

Нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал с «синерубашечниками» двухлетний контракт. В этом сезоне на счету Наместникова 6 (1+5) очков в 17 матчах при среднем игровом времени — 13.21.