Шаттенкирк — о травме Бучневича: казалось, что он играл в свой лучший хоккей

Ведущий защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк прокомментировал травму своего одноклубника Павла Бучневича. Российский хоккеист пропустит от четырёх до шести недель из-за перелома пальца.

«Казалось, что Бучневич прогрессирует и играет в свой лучший хоккей. Он был ключом к победе над «Коламбусом» в предпоследней нашей игре», — цитирует Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Бучневич провёл 14 матчей, сумев записать в свой актив 9 (5+4) очков при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. В прошлой «регулярке» Бучневич заработал 43 (14+29) очка в 74 играх.