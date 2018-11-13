«Амур» объявил о расторжении контракта с Томашем Филиппи

«Амур» объявил о расторжении контракта с нападающим Томашем Филиппи. Об этом информирует официальный сайт клуба. Контракт, который должен был действовать до конца сезона, расторгнут по соглашению сторон.

Филиппи присоединился к «Амуру» перед началом сезона-2018/19. В этом сезоне он провёл за команду 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». В среднем за игру Томаш проводил на льду 17 минут 31 секунд.

В КХЛ чешский форвард также за магнитогорский «Металлург». В 2016 году в составе команды он завоевал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ Филиппи провёл 194 матча и набрал 92 (35+57) очка.

Ранее «Амур» расстался с ещё одним чешским хоккеистом — вратарём Либором Кашиком.