Минское «Динамо» заключило контракт с Артуром Гаврусом, информирует официальный сайт клуба КХЛ.

В 2012 году Гаврус был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» из НХЛ под 180-м номером, вписав, таким образом, своё имя в историю белорусского хоккея.

В сезоне-2013/14 Артур пополнил ряды ХК «Динамо-Минск» и за первый год под знаменами «зубров» отыграл 30 матчей и отметился 4 (1+3) баллами. Также молодой форвард провёл в Минске и сезон КХЛ—2014/15, записав в свой актив 36 встреч и 9 (5+4) очков. В общей сложности в КХЛ он провёл 143 матча, забросив 14 шайб и сделав 20 результативных передач.

Этот сезон Артур начал в составе «Динамо-Молодечно». В 21 матче регулярного чемпионата в активе нападающего 5 заброшенных шайб и 14 голевых передач.