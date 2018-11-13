Стало известно, когда защитник Джонатон Блум присоединится к минскому «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум рассказал, когда он прибудет в расположение белорусской команды. В новой команде Блум будет выступать под привычным 24-м номером.

«В Минске одна из лучших арен, на которых я выступал. Здесь прекрасные болельщики и огромная поддержка. Я прибываю в Минск ночью во вторник, не могу сказать точно, когда сыграю первый матч за новую команду», — сказал Блум в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

В прошлом сезоне 29-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за дальневосточный «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельствам.