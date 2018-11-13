Зибанеджад: травма Бучневича — это тяжёлая новость, мне будет его не хватать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал травму своего партнёра по звену Павла Бучневича. Российский хоккеист пропустит от четырёх до шести недель из-за перелома пальца.

«Тяжёлые новости. Он стал играть больше, лучше, увереннее. Неприятно, когда случается подобное. Но такова часть игры, и мы будем надеяться на его быстрое восстановление. Конечно, мне будет его не хватать, но теперь шанс будет у других ребят», — цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Бучневич провёл 14 матчей, сумев записать в свой актив 9 (5+4) очков при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. В прошлой «регулярке» Бучневич заработал 43 (14+29) очка в 74 играх.