НХЛ заплатит $ 18,9 млн хоккеистам, подавшим в суд на лигу

Национальная хоккейная лига договорилась о предварительном урегулировании коллективного иска от бывших хоккеистов. 318 экс-игроков могут получить от лиги общую сумму $ 18,9 млн, хотя НХЛ ещё может изменить своё решение.



Каждый игрок, который согласится на урегулирование, получит по $ 22 тыс. и право на получение до $ 75 тыс. на лечение. Из 18,9 млн более 8,8 млн пойдут на выплаты истцам, 6,95 млн заплатят адвокатам, 750 тыс. долларов пойдут в фонд административных расходов, ещё 2,5 млн направят в специальный фонд.



Хоккеисты подали групповой иск пять лет назад. Основанием для иска стал недостаточный по мнению хоккеистов мониторинг травм головы, который привёл к хроническим заболеваниям после завершения спортивной карьеры.

НХЛ договорилась уладить иск с игроками, но не признаёт своей вины в травмах