Худобин: никто не ждал победы «Вашингтона», у них всегда что-то не получалось

Вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением об успехе «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли—2018. «Столичные» взяли главный трофей НХЛ впервые в своей истории, в финальной серии одолев «Вегас Голден Найтс» (4-1).



«Никто не ожидал, что „Вашингтон“ дойдёт до самого конца в прошлом году, правильно? Команда у них хорошая, но всегда что-то не получалось. Но они молодцы. Я всегда к ним относился хорошо. Это команда, которая постоянно креативит и много создаёт. Коллектив у них остался без изменений, поэтому посмотрим, что будет в этом году», — приводит слова российского голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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