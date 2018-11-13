Бугнер: в руках Дадонова и Хоффмана клюшка превращается в опасное оружие

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер поделился мнением об игре нападающих Евгения Дадонова и Майка Хоффмана. Результативная серия Хоффмана насчитывает 12 матчей, российский форвард набирает очки на протяжении 11 встреч.



«Хоффман и Дадонов? О, клюшка в руках этих ребят превращается в настоящее оружие! Они опасны как при игре „пять на пять“, так и в большинстве, потому что у них присутствует и скорость, и умение отдать передачу, и чутье на гол. Благодаря этим ребятам мы можем легко варьировать состав звеньев — они прекрасно впишутся в любое сочетание», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Дадонов в погоне за Буре. Ещё чуть-чуть, и он повторит рекорд «Флориды» Россиянин набрал очки в 11-м матче подряд.



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