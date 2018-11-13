Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Бокуном

Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Даниилом Бокуном, информирует официальный сайт команды из Беларуси. Соглашение с 22-летним хоккеистом функционирует на двусторонней основе и рассчитано до конца сезона.



В Молодёжной хоккейной лиге Бокун провёл 89 матчей, забросил пять шайб, отдал 17 результативных передач. Дважды привлекался в ряды молодёжной (U20) сборной Беларуси на чемпионаты мира.



В сезоне-2016/17 отправился в NAHL в «Джонстаун Томагавкс». Провёл за океаном 54 поединка, набрал 28 (4+24) результативных баллов.



Затем Даниил вернулся в Беларусь, чтобы дебютировать в основном составе солигорского «Шахтёра». В прошлом сезоне защитник провёл 29 матчей, включая поединки плей-офф, набрав 7 (3+4) баллов. В текущем чемпионате Бокун сыграл за «Шахтёр» 19 матчей, в которых забросил три шайбы и набрал семь ассистентских баллов.