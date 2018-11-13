Торторелла — о драке Бенна и Андерсона: хороший и жёсткий бой

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после матча с «Даллас Старз» (1:2) прокомментировал драку Джейми Бенна и Джоша Андерсона.



«Обе команды продемонстрировали настоящий жёсткий матч. Драка Бенна и Андерсона? Хороший бой, под стать жёсткой игре. Соперники подарили друг другу много возможностей для голов. Игра получилась весёлой, с обилием ярких моментов. С „Далласом“ всегда трудно играть», — приводит слова Тортореллы Dallas News.

Посмотреть видео драки Джейми Бенна и Джоша Андерсона также можно в «Твиттере».