Худобин — о сейве на Дюбуа: просто старался выбросить щиток

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал свой сейв на Пьер-Люке Дюбуа во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2). Российский вратарь в эффектной растяжке успел перекрыть уже пустые ворота. Всего в этом матче Худобин отразил 26 бросков из 28.



«По какой-то причине я не успел сыграть своим блином. Поэтому я просто постарался выбросить щиток, это всё, что можно было сделать. Сделал всё, что было в моих силах», — рассказал Худобин.

Видео сейва также можно посмотреть на «Чемпионате».



Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Кэм Аткинсон, реализовав большинство. На 39-й минуте вернувшийся в состав «Далласа» после травмы Александр Радулов восстановил равновесие. Но добыть очки техасцам не удалось – в середине третьего игрового отрезка Пьер-Люк Дюбуа принёс «жакетам» победу.