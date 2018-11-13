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Худобин — о сейве на Дюбуа: просто старался выбросить щиток

Худобин — о сейве на Дюбуа: просто старался выбросить щиток
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал свой сейв на Пьер-Люке Дюбуа во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2). Российский вратарь в эффектной растяжке успел перекрыть уже пустые ворота. Всего в этом матче Худобин отразил 26 бросков из 28.

«По какой-то причине я не успел сыграть своим блином. Поэтому я просто постарался выбросить щиток, это всё, что можно было сделать. Сделал всё, что было в моих силах», — рассказал Худобин.

Видео сейва также можно посмотреть на «Чемпионате».

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Кэм Аткинсон, реализовав большинство. На 39-й минуте вернувшийся в состав «Далласа» после травмы Александр Радулов восстановил равновесие. Но добыть очки техасцам не удалось – в середине третьего игрового отрезка Пьер-Люк Дюбуа принёс «жакетам» победу.

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