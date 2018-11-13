Шипачёв — о своём повреждении: занимался в зале, на игре всё будет нормально

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, пропустивший несколько тренировок по состоянию здоровья, рассказал о своей физической форме.



«Пару дней позанимался в зале, сегодня вот на лёд вышел в первый раз. Думаю, что на игре всё будет нормально.



Ребята пришли после выходного, сегодня было повеселее уже. Надеюсь, на матчах будет всё здорово с физической подготовкой», — рассказал Шипачёв в интервью клубному телевидению.



Форвард Вячеслав Кулёмин: «Эмоциональный подъём, настроение прекрасное. Все хотят закончить тренировки и побыстрее начать играть. Игра с „Авангардом“? Стараемся отталкиваться от своей игры, на соперника особо не смотрим. Если сыграем в свою игру, проблем не будет — обязательно победим».