Независимый судья сократил дисквалификацию Уилсона до 14 матчей

Независимый судья сократил дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона с 20 до 14 матчей. В текущем сезоне «Кэпиталс» сыграли уже 16 игр. Таким образом, Уилсон может появиться на льду в ближайших матчах. Также игроку вернут 378 тыс. от потерянной за время дисквалификации зарплаты в $ 1,26 млн,



Хоккеист был наказан за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту во время предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2). Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре.

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В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.