«Ак Барс» одержал победу над «Слованом»

В Казани местный «Ак Барс» одержал победу в матче с братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Владимира Орсага потерпели третье поражение подряд, тогда как казанский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей.



Счёт был открыт на 15-й минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий команды гостей Марио Лунтер. Через несколько минут Станислав Галиев восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Галиев, оформив дубль, вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.