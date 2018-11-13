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«Ак Барс» одержал победу над «Слованом»

«Ак Барс» одержал победу над «Слованом»
Хоккей / КХЛ

В Казани местный «Ак Барс» одержал победу в матче с братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Владимира Орсага потерпели третье поражение подряд, тогда как казанский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей.

Счёт был открыт на 15-й минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий команды гостей Марио Лунтер. Через несколько минут Станислав Галиев восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Галиев, оформив дубль, вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2018, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
Слован
Братислава
0:1 – Лунтер – 14:21 (4x5), 1:1 – Галиев (Попов, Ткачёв) – 17:19 (5x5), 2:1 – Галиев (Ткачёв) – 33:43 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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