ЦСКА обыграл «Торпедо», одержав седьмую победу подряд

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» потерпело поражение во встрече с московским ЦСКА, игра закончилась со счётом 0:3. Победа стала для подопечных Игоря Никитина седьмой подряд.



Счёт был открыт на четвёртой минуте, точный бросок записал в актив форвард «армейцев» Сергей Андронов. Следующую шайбу зрители увидели только на 50-й минуте, голом отметился нападающий ЦСКА Сергей Толчинский. Точку во встрече поставил защитник Мэт Робинсон, забивший в пустые ворота хозяев. Сухой матч оформил голкипер московского клуба Илья Сорокин.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.