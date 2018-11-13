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ЦСКА обыграл «Торпедо», одержав седьмую победу подряд

ЦСКА обыграл «Торпедо», одержав седьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» потерпело поражение во встрече с московским ЦСКА, игра закончилась со счётом 0:3. Победа стала для подопечных Игоря Никитина седьмой подряд.

Счёт был открыт на четвёртой минуте, точный бросок записал в актив форвард «армейцев» Сергей Андронов. Следующую шайбу зрители увидели только на 50-й минуте, голом отметился нападающий ЦСКА Сергей Толчинский. Точку во встрече поставил защитник Мэт Робинсон, забивший в пустые ворота хозяев. Сухой матч оформил голкипер московского клуба Илья Сорокин.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2018, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Андронов (Калинин, Хансен) – 03:22 (5x5), 0:2 – Толчинский (Вей) – 49:23 (5x5), 0:3 – Робинсон (Хансен) – 58:52 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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