Ткачёв: извиняюсь за пропущенный гол от «Слована», там была моя вина

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги выигранного матча со «Слованом» (2:1).



«Извиняюсь за пропущенный гол, там была моя вина, небольшая ошибка. В целом, неплохо взаимодействовали своей тройкой, главное, сохранить это взаимодействие, не переставать работать и побольше бросать. Тогда всё придет.



Был перерыв, мы не играли довольно долго. Главной задачей было в первое время войти в игру, найти нужные моменты для взятия ворот, больше бросать и упростить игру. Через это мы и вошли в игру.



Пауза пошла на пользу или во вред? Тут существует двоякое мнение. Считаю, это хорошая пауза, чтобы потренировать некоторые компоненты игры, набраться сил и готовиться дальше», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.