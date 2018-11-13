Оши пошутил над возвращением Уилсона, выложив забавный фотоколлаж

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон сыграет во встрече с «Миннесотой Уайлд», вернувшись после дисквалификации. Напомним, форварду сегодня сократили дисквалификацию с 20 до 14 матчей, и теперь он может принимать участие в играх.



Над Уилсоном пошутил партнёр Ти Джей Оши, выложив коллаж с Уилсоном, Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. Напомним, хоккеисты играют в одном звене.

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Напомним, Уилсон был наказан за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту во время предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2). Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре.



В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.

