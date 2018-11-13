Якушев: никогда не рассматривал переход в ЦСКА, хотя за мной приходили

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился эмоциями от вступления в Зал хоккейной славы.



«Я родился в послевоенном Советском Союзе и первые семь лет жизни провёл в пригородах Москвы в деревянных бараках. Хочу поблагодарить родителей, работавших на металлургическом комбинате, за то что они всё делали для меня.



Благодарю всех тренеров и партнёров, они все сыграли заметную роль в моей карьере. Особенно всех, с кем играл в сборной, защищая честь страны, с кем завоевал два олимпийских золота и стал семикратным чемпионом мира.



Переход в ЦСКА никогда не рассматривал. Однажды ко мне домой пришёл офицер с двумя солдатами, чтобы забрать меня в армию, но жена сказала им, что меня нет дома», — рассказал Якушев.

Александр Якушев получил перстень Зала хоккейной славы