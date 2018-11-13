Свитов: любому хоккеисту будет непросто возвращаться после такого перерыва

Форвард «Ак Барса» Александр Свитов поделился эмоциями от игры со «Слованом» (2:1), которая стала для него первой в сезоне.



«Физическое состояние более-менее нормальное. Наверное, любому игроку тяжело играть первые матчи, тем более, после такого долгого перерыва. Но, думаю, справился с той задачей, которую мне поставили. Я и сам для себя ставил задачу, отыграл вроде неплохо.



Игра команды? После перерывов, наверное, всегда получаются тяжелые игры. Долго входили игру, тем более, пропустили гол в большинстве. Небольшая заминка получилась, но потом смогли отыграться, забили еще и благодаря Галиеву победили.



Насколько велика пропасть между КХЛ и ВХЛ? Я бы не сказал, что это пропасть. ВХЛ сделана больше для молодых ребят, которые пробиваются в первую команду и дублируют игроков в случае травм. Уровень там, конечно, пониже, чем в КХЛ. Разница есть», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» одержал победу над «Слованом»