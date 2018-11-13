И. Никитин: Сорокин выручил ЦСКА, а у молодёжи было большое желание

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной встречи с нижегородским «Торпедо» (3:0).



«Вратарь выручил нас в тех моментах, где мы ошибались. Это позволило ребятам увереннее играть в атаке. Реализовали свои моменты, было старание, было желание. В принципе, у молодежи по-другому быть не должно. Я доволен победой. Двигаемся дальше», — приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».

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Счёт был открыт на четвёртой минуте, точный бросок записал в актив форвард «армейцев» Сергей Андронов. Следующую шайбу зрители увидели только на 50-й минуте, голом отметился нападающий ЦСКА Сергей Толчинский. Точку во встрече поставил защитник Мэт Робинсон, забивший в пустые ворота хозяев. Сухой матч оформил голкипер московского клуба Илья Сорокин.